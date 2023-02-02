В Україні буде проведена реформа МСЕК і запроваджено нову процедуру встановлення інвалідності.

Про це розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає НСН з посиланням на «Судово-юридичну газету».

«Уряд підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо реформування системи проведення медико-соціальної експертизи. До 1 квітня ми спільно з Міністерством соціальної політики подамо на схвалення Уряду відповідний план заходів.

Усвідомлюю, що процес реформування МСЕКів не буде простим. Лише в частині нормативного регулювання він передбачає внесення змін до 19 законів України, 39 постанов Уряду та 40 наказів різних міністерств та документів інших органів влади. Але цей процес є необхідним.

Будуть сформовані нові маршрути пацієнтів з обмеженнями повсякденного функціонування, які забезпечать отримання медичних та соціальних послуг з моменту виникнення потреб в них, незалежно від отриманого статусу. Також буде забезпечено прозорість адміністративних та всіх інших процесів, у тому числі шляхом впровадження ІТ-інструментів.

Важливий крок – запровадження на практиці прозорої процедури встановлення інвалідності на основі єдиних принципів Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ), що вже введена в Україні з квітня 2022 року.

Одне з наших завдань в процесі реформування – уникнути ризиків перехідного періоду. Фінансування в цей час буде відбуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я. Для цього Уряд спрямував понад 383 млн грн на період з 1 січня по 31 грудня 2023 р.

Наразі продовжимо роботу щодо:

впровадження оновленої системи реабілітації у сфері охорони здоров’я

перегляду порядків проведення спецекспертиз

передачі непрофільних функцій МСЕК

впровадження нових цифрових інструментів для автоматизації та прозорості процесів тощо.

Як результат – відійдемо від радянського підходу опіки над особами з інвалідністю до забезпечення дієвих інструментів адаптації таких людей до життя в суспільстві. А фокус на запровадження електронних інструментів, своєю чергою, допоможе позбавитись і корупційної складової у роботі МСЕКів», – зазначив Ляшко.

Раніше в МОЗ анонсували реформу військово-лікарських комісій. Зокрема буде впроваджено електронний документообіг у військових закладах, підвищення кваліфікації лікарів у питаннях ВЛК тощо.

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