Золоті йоршики та “душ вражень”: нова резиденція Лукашенка за $145 млн

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, не гаючи часу, збудував нову резиденцію, яка конкуруватиме з палацом Путіна. Щоправда, масштаби дещо скромніші. Про це повідомляє Уніан, передає НСН.

Нова резиденція Лукашенка за $145 млн

Нова резиденція “бацька” обійшлася білоруському народу приблизно в $145 млн. Вона стала 17-ю резиденцією у власності Лукашенка.

Всередині маєток повністю виконаний з мармуру, кімнати обставлені розкішними меблями, а в туалетах – золоті йоршики. Один лише диван на першому поверсі коштує $10 тис.

Там також розміщений пункт пропуску гостей із металошукачами за орієнтовно $39 тис. Його виготовляли фахівці зі США та РФ.

У маєтку є басейн з окремою VIP-зоною і так звана “доріжка Кнейпа” – кілька резервуарів, наповнених водою, з контрастної температури. На дні встановлюють спеціальні плити, які імітують природні рельєфи каменів різного розміру та форми, які масажують стопи під час ходьби. Також у резиденції є два джакузі, кріосауна, парна та хамам, снігогенератор, масажний кабінет та два “душі вражень” – “Тропіка” і “Сибірська ніч”.

“Для закупівлі двох душів із музикою диктатор обікрав народ на 93 тисячі рублів”, – зазначили розслідувачі.

“Душ вражень” – це водяна установка, яка дозволяє відчути себе в різних погодних умовах: спекотних тропіках чи на морському узбережжі, у стихії океанського шторму або епіцентрі грози.

На другому поверсі знаходиться робоча зона з приймальнями, конференц-залами, прес-центром та кімнатами для переговорів.

На третьому поверсі є обідня зала на 28 осіб, сервірувальна, приміщення для покоївок, серверна, кімната охорони та чергового ад’ютанта.

Родзинкою є конференц-зал з вітражною стелею за більше ніж 2,5 мільйона гривень в еквіваленті.

І це не все. Резиденція має четвертий поверх, де знаходиться процедурний кабінет, з окремими кімнатами для лікаря та охоронця.

Раніше ми писали: Электрический Теплый Пол: Как снизить расходы на отопление