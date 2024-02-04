Заснований екс-росіянином стартап постачає дрони Україні: що про них відомо

Швейцарський стартап Destinus, заснований екс-росіянином і відомий своїми гіперзвуковими ракетопланами, почав постачати бойові дрони Україні. Починаючи з другого кварталу 2023 року, ця компанія доставила сотні доступних за ціною безпілотників до нашої країни. Про це повідомило видання Challenges, передає НСН.

Заснований екс-росіянином стартап постачає дрони Україні

Destinus вважають одним із ключових у Європі постачальників військових безпілотних літальних апаратів в Україну.

Мова йде про безпілотні літальні апарати (БПЛА) Lord, здатні пролетіти відстань від 750 до понад 2000 км. Ці дрони можуть здійснювати атаки на наземні цілі, виконувати розвідку та розташовувати перешкоди. Ймовірно, дальність дії Lord вища ніж в подібних українських безпілотників, таких як UJ-22, UJ-25 Skyline та UJ-26 Beaver.

Починаючи з 2024 року, Destinus постачає Україні ще два типи БПЛА – Ruta та Hornet.

Ruta має реактивний двигун і може використовуватися як для проведення розвідки, так і для атаки на наземні цілі. Дальність політу дрона складає 300 км. Зокрема, Hornet призначений для перехоплення безпілотників противника.

Destinus, заснована колишнім російським (а тепер швейцарським) бізнесменом Михайлом Кокоричем у 2021 році, стала популярною завдяки своїм проєктам гіперзвукових ракетопланів. Кокорич раніше також заснував приватну російську космічну компанію Dauria Aerospace, яка існувала з 2011 по 2018 рік.

Раніше ми писали: Відбили 27 атак тільки біля Авдіївки: що відбувається на фронті 4 лютого