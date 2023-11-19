ООН дорікнула Україні через УПЦ МП – подробиці

В ООН заявили, що українські правоохоронці нібито не вживають заходів для захисту вірян УПЦ МП. Про це йдеться на сайті Організації, передає НСН.

ООН дорікнула Україні через УПЦ МП

“Занепокоєння щодо реалізації свободи віросповідання в Україні, в тому числі на окупованій території, зросло з лютого 2022 року”, — сказала Ілзе Брандс Кехріс, помічниця Генерального секретаря з прав людини. На її думку, в Україні зростає напруженість між Українською Православною Церквою Московського патріархату та Православною Церквою України.

За її словами, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) задокументувало 10 випадків фізичного насильства та 6 випадків погроз через суперечки між парафіянами різних православних юрисдикцій в Україні.

“Реагування українських правоохоронних органів у цих випадках не спромоглося достатньо розслідувати інциденти та вжити заходів для захисту вірян Української Православної Церкви (МП. – ред.)”, – каже Кехріс.

Представниця ООН нагадала, що з понад 6600 кримінальних справ, порушених за колабораціонізм та інші злочини, пов’язані з війною, 68 стосуються саме священнослужителів УПЦ МП.

Тому вона закликала “забезпечити повну повагу прав на належну правову процедуру та справедливий судовий розгляд у цих надзвичайно делікатних справах”.

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