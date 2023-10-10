Жінка із Ізраїлю, яку разом з чоловіком терористи ХАМАС утримували вдома в заручниках протягом 20 годин разом, розповіла про своє випробування, сказавши, що вона виграла час, подаючи своїм викрадачам напої та жартуючи з ними. Про це повідомляє Уніан, передає НСН.

“Запропонувала їм напої”: в Ізраїлі жінка 20 годин стримувала терористів ХАМАС

за словами жительки міста Офакім Рахіль Едрі, напад відбувся після сигналу про ракетну атаку, коли вона з чоловіком планувала сховатися у бомбосховищі в їхньому будинку. П’ятеро чоловіків розбили їхні вікна, назвавшись поліцейськими, але здебільшого розмовляючи арабською. Чоловіки змусили її піднятися, зламали телефони їй і чоловікові, розпитували їх і нишпорили в шафах.

“Вони направили на мене пістолет і тримали над моєю головою гранату. Я сказала їм, що маю вколоти інсулін, намагаючись відвернути їх від того факту, що у мене є діти-поліцейські… Я запропонувала їм напої: Coca-Cola Zero, воду”, – розповіла жінка.

Едрі сказала, що жартувала з нападниками, щоб виграти час для прибуття рятувальників. “Я сказала: “Я навчу вас івриту, а ви навчите мене арабської”, — сказала вона. “Я розуміла, що це питання життя і смерті”.

Близько опівночі до її будинку увійшли ізраїльські спецназівці, і після цього терористи розбіглися по різних місцях і ховалися, поки по них не почали стріляти.

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