В Ісландії сталося виверження вулкана (фото)

Сьогодні, 14 січня, в Ісландії на півострові Рейк’янес на північ від Гріндавіка сталося виверження вулкана. У місті довелося вимкнути електроенергію через те, що лава почала наближатися до житлових будинків.

Про це повідомляє RUV, передає НСН.

В Ісландії сталося виверження вулкана

Лава знаходиться приблизно в 450 метрах від найпівнічніших будинків і тече в напрямку Гріндавіка. Перед цим у місті зросла сейсмічна активність. Після цього Координаційний центр цивільного захисту ухвалив рішення про евакуацію мешканців.

У регіон відправили вертоліт берегової охорони для оцінки ситуації і визначення точного місця виверження.

Ісландське метеорологічне управління повідомило, що у неділю близько 3 години ночі за місцевим часом у районі поблизу Гріндавіка сталося щонайменше 200 землетрусів. Це вже п’яте виверження на півострові Рейк’янес з 2021 року.

В Ісландії на півострові Рейк’янес сталося виверження вулкана (фото)

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