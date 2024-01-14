Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Події

В Ісландії сталося виверження вулкана (фото)

В Ісландії сталося виверження вулкана

Сьогодні, 14 січня, в Ісландії на півострові Рейк’янес на північ від Гріндавіка сталося виверження вулкана. У місті довелося вимкнути електроенергію через те, що лава почала наближатися до житлових будинків.

Про це повідомляє RUV, передає НСН.

В Ісландії сталося виверження вулкана

Лава знаходиться приблизно в 450 метрах від найпівнічніших будинків і тече в напрямку Гріндавіка. Перед цим у місті зросла сейсмічна активність. Після цього Координаційний центр цивільного захисту ухвалив рішення про евакуацію мешканців.

У регіон відправили вертоліт берегової охорони для оцінки ситуації і визначення точного місця виверження.

В Ісландії сталося виверження вулкана

Ісландське метеорологічне управління повідомило, що у неділю близько 3 години ночі за місцевим часом у районі поблизу Гріндавіка сталося щонайменше 200 землетрусів. Це вже п’яте виверження на півострові Рейк’янес з 2021 року.

В Ісландії сталося виверження вулкана

В Ісландії на півострові Рейк'янес сталося виверження вулкана (фото)В Ісландії на півострові Рейк’янес сталося виверження вулкана (фото)

Раніше ми писали: Ворог атакує на 8 напрямках: що відбувається на фронті 14 січня

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×