За повідомленнями білоруських державних ЗМІ, у вівторок до Білорусі прибули 48 дітей із захоплених росією населених пунктів. Діти приїхали з територій Донецької, Луганської та Запорізької областей. Серед них є діти з міст, окупованих у 2022 році. Про це пише The Epoch Time, передає НСН.

Українські діти прибули до Білорусі з окупованих територій – ЗМІ

Вивезення дітей з України було організовано білоруською благодійною організацією за підтримки Олександра Лукашенка.

“Президент, незважаючи на зовнішній тиск, сказав, що цей важливий гуманітарний проєкт має бути продовжено. Весь білоруський народ хоче допомогти дітям із напівзруйнованих міст і селищ на нових територіях росії”, — заявив в інтерв’ю державному інформаційному агентству “Белта” керівник благодійної організації Олексій Талай.

Незрозуміло, чи є ці діти сиротами, або їх вилучили в батьків за згодою чи без згоди, оскільки білоруська влада не надала жодних подробиць про них. Білоруські офіційні особи раніше спростовували твердження про те, що Білорусь сприяла незаконному вивезенню дітей з України.

У червні білоруські опозіціонери подали до Міжнародного кримінального суду документи, які свідчать про те, що понад 2100 українських дітей, які проживають щонайменше в 15 містах окупованих росією ,були примусово вивезені до Білорусі за згодою Лукашенка.

Павло Латушка, колишній міністр культури Білорусі, сподівається, що ці матеріали спонукають МКС видати ордер на арешт Лукашенка, як це було зроблено щодо президента росії володимира путіна.

“Ми бачимо дедалі більше й більше доказів, пов’язаних із незаконною передачею українських дітей до Білорусі, і це триватиме доти, доки міжнародні організації не відреагують і не зупинять Мінськ”, — сказав Латушка в інтерв’ю The Associated Press.

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