У РФ рекордно зросла кількість чоловіків з інвалідністю – розвідка Британії

За період з 2022 по 2023 рік в РФ спостерігалося зростання на 30% кількості чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії з посиланням на інформацію від розвідки, передає НСН.

Згідно з інформацією, у 2022 році налічувалось 1,67 млн чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років. А вже через рік показник зріс на 507 тисяч осіб або на 30%. Російські демографи визнають, що збільшення їх кількості пов’язане з війною в Україні.

“Це майже напевно так і є. Значна більшість з понад 355 000 втрат, яких зазнали російські збройні сили в результаті конфлікту в Україні, – це поранені військовослужбовці”, – додає розвідка.

Також британці нагадали, що середньоденна кількість російських втрат зросла від початку російського наступу восени 2023 року.

“Рекордне зростання кількості чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років та поранених матиме значний вплив на російські медичні та соціальні служби”, – відзначає розвідка Британії.

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