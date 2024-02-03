У Москві пройшла акція протесту проти мобілізації: не обійшлось без “пакування” в автозаки

У Москві біля Кремля, поліція затримала понад 25 осіб, в тому числі представників ЗМІ, під час акціїї протесту проти мобілізації. Про це пише Радіо Свобода, передає НСН.

У Москві пройшла акція протесту проти мобілізації

Як зазначається, цього разу до закликів вийти на протест проти мобілізації долучився ряд представників опозиції. Напередодні Телеграм-канал “Путь домой” закликав прийти до Кремля родичів мобілізованих військових та “всіх небайдужих громадян”. Учасники акції зібралися в Олександрівському саду на 500-й день після початку мобілізації в Росії, щоб покласти квіти до могили Невідомого солдата.

В один із автобусів ОМОН потрапив і родич мобілізованого.

Як повідомило видання Сирена, поліція затримувала всіх, хто знімав покладання квітів до Вічного вогню. За оцінкою ОВД-инфо, затримано близько 20 осіб. Серед них – кореспонденти “Осторожно новости “, SOTAvision, “Можем объяснить”, Коммерсанта, Франс Пресс, Der Spiegel. Телеграм-канал “Осторожно новости” повідомляє про 25 затриманих.

Після покладання квітів родичі мобілізованих пішли до передвиборчого штабу путіна, щоб передати йому вимогу про завершення мобілізації. Там було затримано ще близько семи людей, інформує ОВД-инфо.

У відділ поліції «Китай-город» до затриманих не пропускають адвоката, пояснюючи це введенням у відділі плану «Фортеця».

Прокуратура Москви 3 лютого попередила в Телеграм-каналі про відповідальність за заклики та участь у непогоджених заходах. У дописі йшлося, що відомство отримало інформацію про “публічну акцію в центрі Москви”.

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