У Московському міському суді сторона обвинувачення попросила призначити російському терористу Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) 4 роки та 11 місяців колонії загального режиму у справі про заклики до екстремізму в інтернеті.

Про це повідомила Медіазона із посиланням на адвоката Олександра Молохова, передає НСН.

Стало відомо, на скільки можуть засудити терориста Гіркіна

Зазначається, що журналістів і прихильників Гіркіна на засідання не пустили, оскільки воно проходить у закритому режимі. Справа проти Гіркіна засекречена.

Як повідомлялося, Гіркіна (Стрєлкова) заарештували наприкінці липня 2023 року через пости з критикою російської влади, в яких слідство побачило заклики до екстремізму. Сам Гіркін просив відправити його під домашній арешт через діагностовану стенокардію другого ступеня та необхідність приймати препарати.

За осудною статтею йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Зі слідчого ізолятора він оголосив про намір висунути кандидатуру на вибори президента РФ. За законом у разі обвинувального вироку Стрєлков балотуватися на пост президента Росії не зможе.

У грудні Московський міський суд продовжив термін утримання російського терориста під вартою на пів року.

В листопаді 2022 року суд у Нідерландах заочно засудив його до довічного ув’язнення за причетність до атаки на пасажирський “Боїнг” у 2014 році, коли загинули 298 людей.

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