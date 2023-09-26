Євросоюз визнав соціальну мережу X (колишній Twitter) бізнесмена Ілона Маска найбільшим джерелом поширення російської брехні та пропаганди. Про це повідомляє РБК-Україна, передає НСН.

ЄС визнав соцмережу Х найбільшим джерелом російської дезінформації

Віце-президент Європейської комісії Віра Юрова заявила, що платформи повинні вжити заходів напередодні національних та європейських виборів, які відбудуться наступного року.

“Ця зброя масової маніпуляції спрямована як на росіян, так і на європейців та решту світу. Тим більше, що ми маємо очікувати, що Кремль та інші будуть активні перед нашими європейськими виборами”, – сказала вона.

Більшість великих платформ погодилися працювати з ЄС над добровільним кодексом поведінки, спрямованим на встановлення галузевих стандартів щодо перевірки фактів та інших заходів. Блок також запускає пілотний проєкт для оцінки масштабів проблеми.

“X, колишній Twitter, який більше не підпадає під дію кодексу, є платформою із найбільшою кількістю дезінформаційних постів”, – сказала Юрова.

Вона наголосила на кількох кроках, зроблених платформами для боротьби з російським впливом. Google повідомила блоку, що за перші чотири місяці року закрила понад 400 каналів, які брали участь у російській дезінформації. Тим часом Meta заявила, що розширила партнерство з перевірки фактів 22 мовами в ЄС.

Законодавство ЄС

Минулого місяця набув чинності новий закон ЄС, що регулює контент на платформах, так званий Закон про цифрові послуги.

“Оскільки Twitter був визначений як дуже велика онлайн-платформа, звичайно, існують зобов’язання, передбачені жорстким законом. Отже, моє повідомлення Twitter: ви повинні дотримуватися жорстких законів, і ми спостерігаємо за тим, що ви робите”, – заявила Юрова.

Юрова також сказала, що приплив російської дезінформації особливо великий у Словаччині, де у суботу відбудуться вибори.

“Словаччина була обрана як країна, де є благодатний ґрунт для успіху російських прокремлівських і провоєнних наративів, – сказала вона.

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