Росіяни масово виводять свої бізнеси із Кіпру: що сталось

Великі російські компанії активно покидають кіпрську юрисдикцію. Вони переміщуються до спеціальних адміністративних районів росії, або ж у сусідні країни, як от Казахстан. Про це повідомляє кіпрське видання Philenews, передає НСН.
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Відхід компаній відбувається, ймовірно, через політику кіпрської влади – вона активно протидіє обходу санкцій проти росії.
Стало відомо, що двозначна кількість компаній, з величезним обсягом роботи у своєму секторі, в останні місяці заявили про бажання піти з кіпрської юрисдикції.
За даними видання, так вчинять згодом й інші суб’єкти господарювання. Ба більше, це трапиться в найближчому майбутньому.
Хто ще вийде з Кіпру
Зокрема, кіпрське видання наводить дані про відхід або плани щодо відходу наступних компаній:
- TCS Group, у якої головна компанія “Тінькофф-банк”;
- девелопера Etalon Group;
- ритейлера Fix Price;
- United Medical Group, яка є холдинговою компанією “Європейського медичного центру”;
- “Трансмашхолдингу”;
- Globaltrans;
- маркетплейса Ozon.
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