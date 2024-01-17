Росіяни масово виводять свої бізнеси із Кіпру: що сталось

Великі російські компанії активно покидають кіпрську юрисдикцію. Вони переміщуються до спеціальних адміністративних районів росії, або ж у сусідні країни, як от Казахстан. Про це повідомляє кіпрське видання Philenews, передає НСН.

Росіяни масово виводять свої бізнеси із Кіпру

Відхід компаній відбувається, ймовірно, через політику кіпрської влади – вона активно протидіє обходу санкцій проти росії.

Стало відомо, що двозначна кількість компаній, з величезним обсягом роботи у своєму секторі, в останні місяці заявили про бажання піти з кіпрської юрисдикції.

За даними видання, так вчинять згодом й інші суб’єкти господарювання. Ба більше, це трапиться в найближчому майбутньому.

Хто ще вийде з Кіпру

Зокрема, кіпрське видання наводить дані про відхід або плани щодо відходу наступних компаній:

TCS Group, у якої головна компанія “Тінькофф-банк”;

девелопера Etalon Group;

ритейлера Fix Price;

United Medical Group, яка є холдинговою компанією “Європейського медичного центру”;

“Трансмашхолдингу”;

Globaltrans;

маркетплейса Ozon.

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