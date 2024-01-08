Росія розгортає ядерну зброю в Білорусі біля кордонів НАТО – WSJ

Росія розгортає ядерну зброю на території Білорусі поблизу країн НАТО. За даними аналітиків, її розміщують поблизу кордонів Литви, Польщі та Фінляндії. Це робиться з метою залякати Альянс та жителів Європи, а також як помста цим трьом країнам за активну антиросійську позицію.

Ці маніпуляції Кремль виконує за посередництва режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, пише The Wall Street Journal. Видання посилається на дані розвідки та військових аналітиків. Передає НСН.

Росія розгортає ядерну зброю в Білорусі біля кордонів НАТО

“Федерація американських вчених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, в тому числі відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі, і дійшла висновку, що “авіабаза “Ліда”, розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, і єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з “ядерного обміну” з росією”, – пише WSJ.

Тут нагадують, що Лукашенко наприкінці 2023 року заявив, що росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї в його країні, але його слова сприйняли як блеф. Проте, розвідувальне управління Міністерства оборони США заявило, що немає жодних підстав сумніватися в заявах путіна про відправку ядерної зброї до Білорусі, російський диктатор це зробив.

У виданні також акцентують на кількох моментах: у листопаді минулого року заступник голови Ради безпеки росії Медведєв назвав Польщу “ворогом”, який ризикує втратити свою незалежність. Також у Кремлі заявляли, що Фінляндія “гірко пожаліє” за закриття прикордонних пунктів з рф.

“Провокаційний ядерний крок Путіна в Білорусі є нагадуванням про те, що стоїть на кону в Україні”, – ввважають у WSJ.

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