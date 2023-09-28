Путін приймає рішення не радячись з військовими – Newsweek

Президент росії володимир путін все частіше приймає рішення щодо війни проти України одноосібно і без впливу вищого військового керівництва. Про це повідомляє Уніан з посиланням на Newsweek, передає НСН.

Путін приймає рішення не радячись з військовими

Росія в стратегічному тупику, жодна з цілей війни не виконана.

“Путін приймає ключові рішення в основному самостійно, без істотного впливу з боку російського Генштабу”, – пише Newsweek з посиланням на звіт аналітичного центру глобальної політики RAND Corporation.

Як відомо, російський президент звузив свої джерела інформації і не дозволяє давати поради, які суперечать його поглядам.

За словами експертів, на результативність російських військ також впливають повідомлення про чистки вищого керівництва і перестановки серед командувачів, які відповідають за операції на фронті. Додається, що кризи, з якими останнім часом стикається Росія, торкнулися і очільника країни-терористки особисто. Зокрема, він став більш озлобленим.

Аналітики зазначили, що очільників Кремля тепер “більш нерішучий” щодо ескалації конфлікту з НАТО. Невизначеності додає також непередбачуваність Путіна. Однак на Заході недооцінили страх Москви перед Північноатлантичним Альянсом і пов’язане з ним небажання до прямого протистояння.

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