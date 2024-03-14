Президент російської федерації, володимир путін, провів засідання з учасниками уряду. Однією з ключових тем обговорення стало створення ядерної енергетичної установки у космосі, яку путін визначив як пріоритетну. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на виступ російського президента. Пише Телеграф, передає НСН.

Путін хоче створити ядерну енергетичну установку у космосі

Путін підкреслив, що цей напрямок насамперед має бути забезпечений фінансуванням.

“Створення ядерної енергетичної установки в космосі — пріоритетний напрямок. Воно має бути забезпечене фінансуванням”, — сказав він.

Путін доручив уряду приділити цій темі особливу увагу, щоб у майбутньому ядерну енергетичну установку в космосі можна було використати “для вирішення тих завдань, які можуть і мають вирішуватись за допомогою цих технологій”. Також він доручив розібратися із супутніми питаннями, які можуть перешкодити створенню цієї установки.

Ядерні енергетичні установки — це пристрої отримання теплової, електричної чи механічної енергії під час ядерної реакції. Їх використовують як джерело електричної енергії космічних апаратів. Вони бувають радіоізотопні термоелектричні (РІТЕГ) та термоемісійні.

Перший тип — найпоширеніший варіант використання ядерної енергії в космосі. На відміну від ядерних реакторів, що використовують керовану ланцюгову реакцію, РІТЕГ використовує теплову енергію природного розпаду радіоактивних ізотопів, і керувати цим процесом не можна.

Цей пристрій складається з двох основних компонентів: джерела тепла, що містить радіоактивний ізотоп, і твердотільних термопар — злютованих разом пластин з різних металів, одна з яких на місці злюту нагрівається, щоб через температуру виник електричний струм. Термопари перетворюють теплову енергію на електричну. Вихідна потужність у них дуже невелика (до декількох сотень ват) при невеликому ККД. Термоемісійне перетворення в порівнянні з термоелектричним дозволяє збільшити ККД, підвищити ресурс та покращити масогабаритні характеристики енергоустановки та космічного апарату в цілому.

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