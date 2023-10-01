Президентка Грузії передбачила наступну жертву путіна – подробиці

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що необхідно зробити все можливе, щоб не дати росії продовжити боротьбу, тоді як Україна вже протистоїть тиску москви наполегливим і, для багатьох, несподіваним способом. Про це пише Дзеркало тижня, передає НСН.

Президентка Грузії передбачила наступну жертву путіна

Якщо росію не зупинити в Україні, то наступними жертвами агресії путіна можуть стати Грузія, або країни Балтії.

«Під загрозою вся Європа та сама демократія, майбутнє демократії. Це найважливіша битва, яка зараз ведеться в Україні, і Україна виграє цю битву, бо вона чинить опір так довго, що решті світу це здавалося неможливим. Це, мабуть, найважливіший військовий інструмент, за допомогою якого вона може показати, що є непереможною. Стійкість і мужність, які демонструють Україна та її президент, показують усьому світу, що вони здатні протистояти військовій могутності росії, протистояти російській армії, принизити російську армію», – пояснила Зурабішвілі.

На її думку, все, що відбувається в РФ – зміна воєначальників, нескінченні зміни військової стратегії, справа Пригожина – демонструє, що російський президент не зміг реалізувати амбіції, які він ставив перед собою.

«Перший раунд він уже програв. Тепер необхідно, щоб перемогла Україна, а перемога України призведе до перемоги всіх нас і допоможе забезпечити мир та стабільність», – наголосила президентка Грузії.

Вона додала, що поки цивілізованому світу не вдасться домогтися, щоб росія не виходила за межі своїх кордонів і поводилася як нормальна держава, ніхто не зможе жити в мирі й ніхто не зможе сказати, що не станеться подальших інтервенцій.

Зупинити путіна, на її думку, можуть українці та солідарність європейських партнерів.

«Путін сподівався, що розколе Європу та багато союзників негайно припинять підтримувати Україну. Цього не сталося, і громадська думка залишається дуже стабільною. Це дійсно рідкість, коли солідарність зберігається на такому високому рівні протягом тривалого часу, у тому числі і в ЗМІ. Цього президент росії не очікував», — пояснила Саломе Зурабішвілі.

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