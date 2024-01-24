Польща продовжить допомогу українським біженцям лише до вересня: причина

Уряд Польщі зможе підтримувати біженців з України лише до вересня 2024 року, продовживши дію закону з березня ще на шість місяців. Це пов’язано з тим, що часткову державну оплату харчування та утримання українських біженців в спеціалізованих центрах ніхто не контролює.

Про це повідомляє Rzeczpospolita, передає НСН.

Польща продовжить допомогу українським біженцям лише до вересня

Як повідомляється, за цей час будуть розроблені нові правила надання допомоги, а також уряд країни проведе консультації з міністерствами, місцевою владою та благодійними організаціями.

Видання додає, що ухвалений закон від партії “Право та справедливість” запровадив часткову оплату харчування та проживання для українців, які досі перебувають в центрах тимчасового утримання. За словами місцевих чиновників, це існує “лише на папері” бо виплати ніхто не контролює, а перевірити фінансове становище біженців складно.

За даними МВС Польщі, наразі у таких центрах проживає понад 42,2 тисячі громадян України — це вдвічі менше, ніж рік тому. У відомстві також підрахували, що з 24 лютого 2022 року до 27 грудня 2023 року організоване розміщення у всіх воєводствах використали понад півмільйона українських біженців. Як заявив виданню заступник міністра внутрішніх справ Польщі Веслав Щепанський, уряд має розробити й ухвалити нові зміни протягом півріччя.

“Зміни дуже потрібні. Фінансова допомога на відстані від держави має надаватися лише хворим, утриманцям та інвалідам, переважно зі Східної України”, — зазначила в коментарі виданню директорка Фонду Олени Гроховської Анета Жоховська.

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