Пів-Америки залишилися без радіозв’язку: його обрубав спалах на Сонці

Найсильніший за останні шість років спалах стався на Сонці 14 грудня о 17:02 за всесвітнім координованим часом. Востаннє спалахи подібної сили на найближчій до нас зірці були зафіксовані ще 2017 року. Про це повідомляє видання Iflscience, передає НСН.

Пів-Америки залишилися без радіозв’язку

За інтенсивністю явище, що відбулося 14 грудня 2023 року, випередило спалах 17 лютого 2023 року, потужність якого оцінили у Х2,2 бали. За повідомленням видання, сонячний спалах призвів до відключення радіосигналів і став однією з найсильніших радіоподій на Сонці, коли-небудь зареєстрованих. Наслідки відключення радіозв’язку на той час торкнулися зверненої до Сонця частини планети, тобто, всього американського континенту. Найсильніше це відчули у Південній Америці, але також повідомляється про перешкоди в радіозв’язку й над Сполученими Штатами.

Попередні потужні спалахи

До цього рекордні спалахи на Сонці фіксували шість років тому. 6 вересня 2017 року стався спалах з балом X9,3; 7 вересня – X9,3. 11 вересня було помічено спалах, якому привласнили бал X8.2. Ці події викликали порушення радіозв’язку та прийому сигналів GPS на денній стороні Землі.

Що таке сонячні спалахи?

Сонячні спалахи – катастрофічні явища на поверхні Сонця, спричинені перезамиканням магнітних силових ліній, «вморожених» у сонячну плазму. У якийсь момент екстремально скручені лінії магнітного поля обриваються і переєднуються в новій конфігурації, при цьому виділяється величезна кількість енергії.

Залежно від інтенсивності сонячних спалахів ведеться їхня класифікація. Найпотужнішими вважаються спалахи X-класу. Енергія, що виділяється за таких явищ, еквівалентна вибухам мільярдів мегатонних водневих бомб.

Найсильніший сонячний спалах, зафіксований у сучасну епоху, стався 4 листопада 2003 року. Вона була класифікована як X28. Однак наслідки не були такими катастрофічними, оскільки викид не був спрямований прямо на Землю.

Спалах рівня X2.8 не відноситься до рекордних. Попередньо в поточному сонячному циклі ще чекають більші події. Проте подія відноситься до надзвичайно помітних та сильних і додатково підтверджує зростання сонячної активності. Також дедалі ймовірнішим стає сценарій виходу Сонця на максимум вже в першій половині 2024 року.

Чим сонячні спалахи загрожують людям?

Магнітні бурі позначаються на самопочутті людей з хронічними захворюваннями та хворобами серцево-судинної системи, також на нездужання можуть скаржитися люди зі зниженим тиском, анемією, бронхіальною астмою та старими травмами.

При хронічному недосипанні чутливість до погодних умов та інших геоявлень збільшується. У ці дні краще уникати стресу, а якщо відчули, що стали нервовими та дратівливими, додайте до звичних вітамінів магній та В6 на ніч.

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