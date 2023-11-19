Президент і працівники звільняються з OpenAI: інвестори вимагають повернення творця ChatGPT

Сема Альтмана, якого напередодні звільнили з посади гендиректора компанії OpenAI, можуть повернути. Справа у тому, що працівники почали ставити ультиматуми, а президент компанії Грег Брокман подав у відставку. Про це повідомляє видання The Verge, передає НСН.

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Напередодні стало відомо, що гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман покине свою посаду. Також він вийде зі складу ради директорів.

Зазначається, що правління компанії “більше не має впевненості” в тому, що Альтман здатний керувати OpenAI. Там заявили, що Сем не був “послідовно відвертим” у своїх контактах з правлінням, через що не зміг виконувати свої обов’язки.

Джерела видання зазначають, що рада директорів спочатку погодилася відновити Альтмана на посаді. Втім, вони пропустили крайній термін для прийняття критично важливих рішень – 17:00 за східноєвропейським часом.

Відомо, що низка працівників OpenAI пригрозили, що покинуть компанію, якщо Сема Альтмана не повернуть на пост CEO, а раду директорів не розпустять. Швидке відновлення переговорів свідчить про стан потрясіння всередині компанії після звільнення гендиректора.

Зазначається, що після звільнення Брокман та Альтман вивчали можливість заснування іншої компанії. Ба більше, у п’ятницю, 17 листопада, старші дослідники компанії теж подали у відставку, а найближчими днями очікується серія нових звільнень.

Найбільший інвестор компанії, глава Microsoft Сатья Наделла висловив обурення щодо звільнення Альтмана, але він все ще прихильний до співробітництва з компанією. Водночас ситуація викликає питання щодо лідерства OpenAI та її здатності орієнтуватися у конкурентному середовищі.

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