Не знав про війну: український альпініст знайшовся у в’язниці Таїланду

Альпініст і фотограф з Львівщини, Георгій Сутурін, декілька років вважався загиблим, проте виявилося, що він перебуває у в’язниці в Таїланді.

Інформацію про те, де перебуває Георгій, розкрив піаніст групи “БИ-2” Гліб Колядін у своєму інтерв’ю опозиційному російському виданню “Медуза”, передає НСН.

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“У цій в’язниці для мігрантів досі сидить людина з України Георгій Сутурін. Він сидить уже три роки. …Людині 58 років, за минулі три роки вона втратила зв’язок зі своїм сином”, – сказав Гліб Колядін.

За словами Колядіна, Георгій потрапив у тюрму ще до пандемії і взагалі не в курсі того, що відбувається у світі та Україні.

“Він дізнається про новини з уривків англомовних газет, які трапляються йому в руки раз на тиждень на прогулянці. Він не знає, що сталося з Бучею, він не знає, що сталося з Маріуполем. Він знає тільки, що у світі відбувається повна темрява, причому зі слів людей, які потрапляють до цієї в’язниці. А головне, він не знає, чи живий його син чи ні та що з ним відбувається. Він дуже хоче повернутись до себе на батьківщину. Його щиро шкода, і йому дуже хочеться допомогти. У нашій камері не було жодної людини, яка б зробила щось жахливо жахливе або навіть очевидно погане”, – розповів музикант.

Перебування в імміграційному ув’язненні в Бангкоку Колядін описав як “кілька днів пекла”. У камері перебувало 86 людей з різних країн, таких як Малайзія, Китай, росія та Україна. Описуючи жахливі умови цієї в’язниці, де їх випускали на короткий час на свіже повітря лише один раз на тиждень, музикант також згадав альпініста з Львівщини.

“Це не в’язниця, а місце для тимчасового утримання мігрантів. Люди, які там сидять, вважають, що це набагато гірше за в’язницю. Там абсолютно нелюдські, жахливі умови утримання”, – розповів Гліб Колядін і додав, що камера була закрита без вікон і без денного світла, у ній цілодобово горіли лампи.

Львів’янин Сергій Федірко, з яким Георгій ходив у гори, 5 лютого у своєму Facebook розповів, що ще 2018 року йому повідомили про нібито загибель альпініста.

“Про це (нібито загибель Георгія. – Ред.) мені повідомила його подруга. Це було в грудні 2018 року. Вона написала повідомлення, що Георгій помер. Після того видалила свій акаунт і я не зміг дізнатися більше. Тому фактично до сьогодні думав, що він мертвий. Але як виявилося, ні, Гоша живий, він всі ці роки був в Таїланді у бангкокській тюрмі”, – розповів він “Еспресо.Захід”.

У МЗС України розповіли, що повідомлення про те, що дипломати нібито кинули напризволяще українця в Таїланді, не відповідають дійсності.

“МЗС України відомо про українського громадянина, який перебуває в міграційному закладі Таїланду. Українське посольство в Бангкоку займається його справою з перших днів його затримання через нелегальне перебування в Таїланді протягом двох років без паспортних документів. За цей час українські консули неодноразово відвідували, а також підтримували телефонний зв’язок із нашим громадянином, надавали йому роз’яснення про законні шляхи повернення до України. За наявною інформацією, співвітчизник спочатку планував залишатися на території Таїланду”, – сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, нині Георгій Сутурін виявив бажання повернутися на Батьківщину.

“Посольство України оформлює йому необхідні українські проїздні документи, домовляється про оплату авіаквитка. За ініціативою дипломатів співвітчизник також пройшов медичний огляд, стан його здоров’я задовільний, він забезпечений одягом та предметами першої необхідності”, – розповів Ніколенко.

58-річний Георгій – родом з Червонограда Львівської області. У 80-х та на початку 90-х активно займався альпінізмом. Пройшов гори Кавказу і Паміру. Також захоплюється фотографією, в його Instagram можна побачити мистецькі світлини.

Георгій Сутурін деякий час мешкав у Львові, потім – у Києві. А кілька років тому зі своєю подругою переїхав до Таїланду.

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