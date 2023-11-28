Не вміє читати і писати: РФ відправили на війну розумово відсталого зека

У росії ув’язненого з Кемерово з інвалідністю через затримку інтелектуального розвитку відправили воювати в Україну. Його родичі розповіли ”Медіазоні”, що чоловік не вміє читати і писати. Передає НСН.

РФ відправили на війну розумово відсталого зека

Семен Карманов був відправлений в колонію в 2020 році за крадіжку п’яти тисяч рублів. Він повинен був вийти на свободу в квітні 2024 року, проте за кілька місяців до звільнення уклав контракт з Міноборони РФ, і його відправили на війну в Україну.

Родичі вважають, що військовий квиток йому зробили в колонії, оскільки молодий чоловік не перебував на обліку у військкоматі через інвалідність.

“Йому було дуже важко вчитися. Він навчився гроші рахувати, знає деякі букви, але ось так, щоб читати слова, речення – він не може цього. <…> У паспорті у нього підпис – просто буква К”, – розповіла мати Семена.

Сам Карманов зв’язався з сім’єю і розповів, що в колонії його відправили на медкомісію і визнали придатним до служби в армії. За словами чоловіка, він злякався, що при відмові йому збільшать термін ув’язнення.

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