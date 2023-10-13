Google навчився генерувати картинки прямо в пошуковику (фото)

Тепер можна генерувати зображення за допомогою штучного інтелекту безпосередньо в пошуковому рядку Google. Однак, щоб скористатися цією функцією, користувачам доведеться зареєструватися у Google Labs та SGE. Про це компанія повідомила у своєму блозі, передає НСН.

Google навчився генерувати картинки прямо в пошуковику

Створити картинку можна текстом, а потім її поправити – Google показує конкретний промпт, що використовувався для генерації зображення. Зараз функція знаходиться в беті в рамках програми Google Labs.

Технологія під назвою Search Generative Experience (“Досвід генеративного пошуку”) працює досить просто: користувачеві досить ввести запит текстом прямо в пошуковий рядок. Наприклад, “намалюй капібару в капелюсі кухаря, яка готує сніданок”. Після генерації картинки можна щось додати або змінити, наприклад фон, вказавши потрібне в текстовому описі.

Є і можливість генерувати нові зображення всередині “Google Картинок” – це може стати в пригоді, якщо ви не знайшли нічого слушного серед вже готових зображень.

Кожна згенерована картинка буде мати метадані та вбудовані водяні знаки, а користувачі зможуть спокійно використовувати отримані генеративні картинки в своїх проєктах, не побоюючись проблем з авторським правом.

Поки функція доступна тільки обмеженому числу користувачів, але пізніше її почнуть впроваджувати по всьому світу.

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