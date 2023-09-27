ChatGPT навчився говорити і бачити: велике оновлення

OpenAI продовжує вдосконалювати свого чат-бота, додаючи йому нові функції. Вони пропонують нові види взаємодії із ШІ й дозволять користувачам вести голосову розмову або показувати чат-боту. Про це повідомляє Уніан, предає НСН.

ChatGPT навчився говорити і бачити

Підтримка голосу з’явиться на iOS та Android (потрібно ввімкнути в налаштуваннях), а зображення будуть доступні на всіх платформах.

Голос

ChatGPT і раніше можна було ставити питання в голосовому форматі через мобільний додаток. Але тепер чат-бот знайшов свій голос – точніше, відразу п’ять голосів на вибір. Послухати кожен з них можна за посиланням.

«Ми співпрацювали з професійними акторами, щоб створити кожен голос. Ми також використовуємо Whisper, нашу систему розпізнавання мови з відкритим вихідним кодом, щоби перетворити ваші вимовлені слова в текст», — йдеться в блозі OpenAI.

Слух

Також ChatGPT навчився відповідати на питання, які користувач не написав, а вимовив з включеним мікрофоном. Ця фішка доступна лише в мобільному додатку.

Око

Ще оновлений чат-бот навчився розпізнавати і аналізувати зображення. Наприклад, якщо у вас зламався велосипед, сфотографуйте його та надішліть ChatGPT. Нейромережа розповість, як його полагодити. Або проаналізує складний графік і зробить висновки.

Впровадження нових функцій вже почалося. Спочатку вони будуть доступні для підписників тарифів Plus (19,99 долара на місяць) і Enterprise, а з часом доступ відкриють всім.

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