До Білорусі було депортовано майже 2500 українських дітей за півтора року – подробиці

З початку повномасштабного вторгнення по жовтень 2023-го року до Білорусі було депортовано майже 2500 українських дітей за півтора року. Про це йдеться в розслідуванні “Радіо Свобода”, передає НСН.

До Білорусі було депортовано майже 2500 українських дітей за півтора року

Для дітей з окупованих територій організували так званий “відпочинок” у 13 літніх таборах Білорусі, де, як зазначають дослідники, пропагували ідеї, які “відповідають політичним інтересам росії та Білорусі”.

Українським дітям нав’язують пропаганду російської агресії, насильницьку культуру та дискредитують політичне керівництво нашої держави, висміюючи український народ і його боротьбу проти загарбницьких дій РФ.

Організація вивозу

За даними розслідування, до переміщення українських дітей у Білорусь мають прямий стосунок дві організації:

перша - Благодійний фонд білоруського паралімпійця і мотиваційного спікера Олексія Талая;

друга – Білоруське товариство Червоного Хреста.

Всі ці дії відбуваються за безпосереднім задобренням білоруського диктатора Олександра Лукашенко.

Пропозиції “відпочинку” надходять батькам дітей напряму від навчальних закладів або представників окупаційних адміністрацій.

Також Радіо Свобода встановило, що до організації так званого відпочинку дітей, де поширювалися проросійські наративи, у 2022-му було причетне білоруське відділення ЮНІСЕФ (ООН).

Пропаганда російської агресії та культури

В тому числі дітям з окупованих територій України в якості “розважальної програми” організовують заходи з військового вишколу. Під час них неповнолітнім пропагують позитивне ставлення до збройної агресії та вихваляють російську та білоруську армії.

Під час “культурних заходів” у білоруських таборах дітям проводять концерти за участі артистів РФ, які відверто підтримують війну проти України.

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