Чому навіть у майбутньому РФ не відмовиться від своїх цілей в Україні – ISW

Президент РФ володимир путін і багато кремлівських чиновників глибоко впровадили в російську свідомість ідеї про те, що в України немає ідентичності і підстав для існування в якості незалежної держави. Про це йдеться у підсумковому звіті Інституту з вивчення війни (ISW), передає НСН.

Чому навіть у майбутньому РФ не відмовиться від своїх цілей в Україні

Аналітики відзначили, що в РФ вважають, що будь-який український уряд, який не підпорядковується Кремлю, є пішаком Заходу і загрозою для РФ; що українські противники російського правління є нацистами, які хочуть геноциду росіян в Україні; і що у РФ є юридичне, моральне і релігійне зобов’язання викорінити ці надумані загрози і повернути Україні її законне місце як історично російської землі.

В Інституті зазначили, що путін зробив ці аргументи частиною своєї президентської передвиборної кампанії 2024 року.

Їх навіть включають до навчальних програм по всій РФ та окупованій території України.

“Рупори кремля говорять з російською аудиторією в один голос в цьому дусі. путін навчає росіян виконувати завдання щодо підпорядкування України, і це навчання не припиниться та не зникне після досягнення угоди про припинення вогню. Фактично, він формуватиме думки та політику своїх наступників на роки чи десятиліття”, – вважають експерти.

Таким чином, як вважають в Інституті, завдання, що стоїть перед Україною і Заходом, полягає в тому, щоб після закінчення війни бути готовими протистояти РФ, яка сповнена рішучості досягти своїх первинних цілей, які підкріплені бажанням помститися за свої невдачі в ході війни.

В ISW відзначили, що збиток, який війна завдає російській армії, допомагає знизити ризики швидкого відновлення росією, але цей ефект носить тимчасовий характер, і його тривалість багато в чому залежить від того, наскільки путін прихильний швидкому відновленню військового потенціалу росії. Таким чином, кордон між росією і Україною, на жаль, стане кордоном потенційно неминучого конфлікту у майбутньому.

Раніше ми писали: Можна навіть без паспорта: як українцям повернутися з росії