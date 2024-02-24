Анджей Дуда висловився про підтримку України у другу річницю війни (відео)

На другу річницю повномасштабного вторгнення російської федерації, президент Польщі Анджей Дуда висловився про підтримку України. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х, передає НСН.

Анджей Дуда висловився про підтримку України у другу річницю війни

Prezydent @AndrzejDuda: Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę w jej walce o wolność! Dzisiaj to wsparcie jest nadal niezwykle potrzebne. Niezależnie od zmęczenia wojną. Wolny świat nie może dopuścić do tego, żeby Putin i Rosja zatriumfowali. pic.twitter.com/VDSHEkBZMy — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 24, 2024

“Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу! Сьогодні ця підтримка все ще вкрай необхідна”, — заявив президент Польщі.

Очільник польської держави також відзначив, що Польща має посилювати співпрацю із своїми союзниками, щоб самій перебувти у безпеці.

“Безпека Польщі залежить від нас. Але також вона залежить і він наших союзників”, — заявив польський президент.

Він також зазначив, що допомагати Україні треба не зважаючи на втому від війни, яка простежується серед урядів і суспільств деяких європейських країн.

“Вільний світ не може дозволити Путіну та Росії тріумфувати”, — резюмував Дуда.

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