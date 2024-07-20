На автомагістралі від Познані біля кордону з Німеччиною розбився мікроавтобус з українцями. Є постраждалі, серед яких – діти.

Про це повідомляє RMF24, передають “Новини України – НСН”.

ДТП сталася на автомагістралі А2 в районі міста Свебодзін, що приблизно за 60 км від кордону з Німеччиною.

У Польщі розбився мікроавтобус з українцями – серед постраждалих є діти

Мікроавтобус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом, попри встановлене на ньому попереджувальне маркування і знаки з напрямком об’їзду. Від удару автобус перекинувся набік, права частина транспортного засобу спереду сильно пошкоджена.

Дев’ятьох пасажирів з мікроавтобуса госпіталізували, п’ятеро з них у важкому стані.

У поліції повідомили, що пасажирами автобуса були українці, у тому числі четверо дітей. Діти є і серед серйозно постраждалих.

Крім людей з мікроавтобуса, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

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