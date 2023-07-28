«Ворожий безпілотник» нібито намагався атакувати один із об’єктів у Москві

У Москві поскаржилися на нічний «удар безпілотника» сьогодні вночі 28 липня. Він був знищений силами Міноборони РФ

Про це повідомив у Telegam мер Москви Сергій Собянін, передає НСН.

«Вночі було здійснено спробу атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами Міністерства оборони. Руйнування і постраждалих немає», – йдеться у заяві Собяніна.

У Міноборони росії заявили, що кошти ППО запобігли спробі нічної атаки об’єктів у Московській області, внаслідок пригоди постраждалих та руйнувань немає.

Як відомо, у понеділок, 24 липня 2023 року, стало ясно, що столиці росії потрібно готуватися до частих повітряних атак, жителям Криму — звикати до постійних евакуацій, а хабарників не врятує від затримання банальна заміна sim-карток у телефоні.

У Москві поскаржилися на нічний удар безпілотника

Рано вранці 24 липня столицю терористичної країни атакували декілька дронів. Два з них кружляли навколо району, де сконцентровані силові відомства рф. Російське командування повідомляє, що всі ворожі об’єкти були збиті у небі.

Але у соцмережі потрапили знімки принаймні однієї будівлі Генерального штабу ЗС рф, яка отримала пошкодження. За непідтвердженою інформацією, не повезло будівлі кібер-департаменту Головного управління Генерального штабу ЗС рф, де розміщене хакерське угруповання ГРУ Fancy Bear.

Традиційно, влада рф намагається приховати інформацію про наліт на свою столицю. Чиновники заборонили співробітникам телеканалів «Росія-24» і «Москва-24», а також агентству РБК і кільком регіональним телеканалам висвітлювати в ефірі атаку дронів.

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