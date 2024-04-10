Незабаром до України надійде військова допомога від Німеччини. Що отримають Збройні сили України

Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги. До нього війдуть безпілотники, гвинтівки та засоби для розмінування.

Про це повідомили в уряді Німеччини, передає НСН.

Військова допомога від Німеччини – що отримає Україна

Так, українська армія отримає:

гусеничну бойову машину-всюдихід Warthog;

6 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм;

16 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами;

30 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

30 приладів частотного діапазону для засобів боротьби з безпілотниками;

2 машини для розмінування WISENT 1 із запчастинами;

11 мобільних, дистанційно керованих та захищених систем розмінування;

3 мінні трали;

70 тепловізорів;

24 підвісні мотори;

1 мільйон набоїв для стрілецької зброї;

680 штурмових гвинтівок MK 556;

50 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 000 набоїв до них;

120 гвинтівок HAENEL CR 308;

5 000 детонаторів.

Україна отримує цей пакет допомоги за рахунок постачань Федеральних збройних сил і промисловості, що фінансуються з фондів федерального уряду. Загалом Німеччина надала військової допомоги Україні на суму близько 28 мільярдів євро.

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