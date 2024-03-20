Результати Рамштайн-20: що отримає Україна вже найближчим часом

У Німеччині 19 березня завершився Рамштайн-20. Розповідаємо про результати зустрічі і про те, що отримає Україна вже найближчим часом.

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах у союзники акцентували на необхідності постачання Силам оборони боєприпасів, систем ППО, F-16 та дронів, передає НСН.

За інформацією пресслужби Міноборони України, питання про надання боєприпасів Україні стало одним із найважливіших на зустрічі.

Адже саме їх найбільше потребують українські Сили оборони на полі бою. Дуже велика кількість країн заявила про пакети допомоги, до яких входять боєприпаси — 155 мм, 152 мм, 105 мм — та інші, — ідеться в повідомленні

Іншою важливою темою для обговорень стала ППО. Партнери України запевнили в подальшому наданні більшої кількості ракет для цих систем.

Також учасники зустрічі поінформували, що підготовка українських пілотів на F-16 “йде чітко за планом”. Україна продовжує роботу в цьому напрямку зі США, Данією, Бельгією, Нідерландами, Румунією та іншими країнами.

Надання дронів також стало важливою темою зустрічі у форматі Рамштайн.

До дронової коаліції приєдналися кілька нових країн і внесли внески. Перші результати цієї коаліції – конкретні дрони, очікувані в Україні наприкінці березня. Коаліція опрацьовує можливість інвестування в українських виробників дронів, — заявили у міноборони

Українську делегацію в Німеччині очолював міністр оборони України Рустем Умєров.

Ми вдячні партнерам за те, що по всьому світу шукають та знаходять боєприпаси, які так необхідні для відсічі агресора, – написав Умєров у Фейсбук. – ППО, щоб захистити наші міста, щоб захистити наших воїнів від російської авіації, яка скидає КАБи на наші позиції. Буде більше ракет для наших систем протиповітряної оборони. Я вдячний Міністру оборони Німеччини, який зазначив, що небо над Україною належить українцям. Тому наше спільне завдання — забезпечити перевагу України в повітрі

Результати Рамштайн-20: що отримає Україна вже найближчим часом

Протягом 15 днів має прибути артилерія та інші види озброєнь для ЗСУ — заявив міністр оборони України Рустем Умеров

А прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що з квітня в Україні буде достатньо боєприпасів.

За підсумками чергового «Рамштайну» в Україні:

буде більше ракет ППО.

Німеччина надасть Україні допомоги на €500 млн: 190 тисяч артснарядів, 100 одиниць бронетехніки та ще 100 одиниць транспорту.

Бельгія надасть 300 ББМ Iveco Lynx, артилерійські снаряди та 3 мінні тральщики на €400 млн. Також країна виділила два літаки та 50 солдатів для навчання українців на F-16 у Данії.

Канада виділить Україні $29,5 млн. на закупівлю боєприпасів.

Фінляндія надішле Україні бойові катери.

Польща та Німеччина створять коаліцію бронетехніки для України. Можуть приєднатися Британія, Швеція та Італія. Перші потепління дії у цьому напрямку почнуться з 26 березня.

Чехія відправить перші 300 тис. із 800 тис. боєприпасів, закуплені за партнерські гроші, до червня.

Європа розпочне виробництво достатньої кількості боєприпасів, щоб забезпечити потреби ЗСУ, — заявив президент Чехії Петро Павло.

Косово наступного тижня відправить в Україну мінометні снаряди, вантажівки та бронетехніку.Люксембург приєднується до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина. Водночас країна закуповуватиме дрони для України у співпраці з Бельгією та Нідерландами, а також продовжить підтримувати України, доставляючи вкрай необхідне обладнання

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