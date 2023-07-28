Українці у Польщі можуть отримати кошти на ремонт житла – як подати заявку

Українці у Польщі можуть отримати грошову допомогу на проведення ремонтних робіт у своєму житлі. Це можливо завдяки фонду Habitat for Humanity Poland

Українські біженці у Польщі можуть отримати фінансову допомогу на ремонт житла від фонду Habitat for Humanity Poland передбачає. Сума виплат може складати від 1000 до 7300 злотих. Для отримання коштів потрібно заповнити заявку.

Про це розповідає НСН з посиланням на ukrainianinpoland.pl.

До 31 липня триває перший набір заявок від українців. Результати буде оголошено 7 серпня. Члени фонду оберуть тих громадян, хто найбільше потребує допомоги у ремонті та виплатить їм кошти.

На фінансову допомогу можуть претендувати:

Українці, які мають статус UKR і самостійно орендують житло в Польщі.

Польські власники квартир, які здають своє житло українцям зі статусом UKR.

Українці у Польщі можуть отримати кошти на ремонт житла

На отримані гроші можна буде придбати усе, що необхідно для проведення ремонтних робіт в оселі.

Придбати електрику або сантехнику.

Поміняти вікна та міжкімнатні двері.

Поміняти підлогу.

Відремонтувати вентиляцію.

Зробити ремонт стін.

Якщо гроші потрібні для інших цілей, що пов’язані з ремонтом, потрібно вказати це в анкеті.

Як заповнити заявку на отримання допомоги від Habitat for Humanity Poland

Для того, щоб подати заявку, потрібно:

1. Завантажити договір на проведення ремонту.

2. Роздрукувати та заповнити його.

3. Заповнити спеціальну форму за посиланням.

В анкеті вам потрібно буде вказати якій саме ремонт ви плануєте проводити, в якому воєводстві проживаєте, вказати контактні дані тощо. Дедлайн подання заявок 31 липня. Результати буде оголошено 7 серпня. У разі, якщо у вас виникнуть запитання з приводу фінансової допомоги, можна подзвонити за номером +48 799 351 115. Консультанти інфолінії можуть надати інформацію українською, англійською або польською мовами.

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