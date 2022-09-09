Українським студентам у Польщі оплачуватимуть навчання, житло і транспорт, але є умова

Українським студентам у Польщі пропонують безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах та профтехучилищах. Більше того, їм будуть оплачувати також транспорт і канікули. Проте є певні умови.

Про це повідомляє УНН, передає NNS

Головною умовою безкоштовного навчання є поєднання роботи та навчання. Згідно з програмою Studiujepracuje.pl, яка спрямована на українців від 18 до 25 років, взяти участь можуть ті студенти, які планують навчатися заочно в польських вищих навчальних закладах або в поліціальній школі та паралельно працювати.

Учасникам проєкту нададуть допомогу в пошуку роботи з гідним рівнем заробітної плати. А також гарантують:

повне покриття вартості навчання;

безкоштовне проживання; (учасникам програми нададуть житло на весь період. Проте якщо людина планує орендувати самостійно, то буде щомісяця отримувати 600 злотих, майже 4600 грн.);

покриття витрат на користування громадським транспортом (150 злотих на місяць, майже 1172 грн.);

приватне медичне страхування;

бонус на канікули в розмірі 1800 злотих (14075 грн.) один раз на рік.

Учасниками проєкту буде запропоновано близько 200 напрямків в різних навчальних закладах. До проєкту долучились навчальні заклади з 85 міст Польщі.

Для участі у проекті необхідно заповнити заявку на сайті: https://studiujepracuje.pl/ua/.

Багато українських школярів та студентів через повномасштабне вторгнення РФ були змушені продовжити навчання за кордоном. Так, у столиці Польщі почали створювати належні умови для українців, які навчаються в дистанційному форматі.

Українські студенти та аспіранти можуть отримати стипендію у Польщі, але є умова