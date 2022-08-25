Українські студенти та аспіранти можуть отримати стипендію у Польщі, але є умова

Студенти та аспіранти можуть отримати стипендію у Польщі. Обов’язковою умовою для отримання стипендії є наявність наукових робіт

Студенти та аспіранти з України можуть отримати стипендію на навчання в Польщі, повідомляє «Дивогляд» із посиланням на Національний центр науки Польщі, передає NNS

Обов’язковою умовою для отримання стипендії є наявність наукових робіт і публікацій. Також важливими є наступні пункти:

студент/аспірант повинен був залишили Україну вже після 24 лютого 2022 року;

на момент подання анкети студент/аспірант не має ступеня доктора або кандидата наук;

заявник має підтверджений статус студент/аспіранта у 2021-2022 навчальному році;

студент/аспірант продовжує навчатися або працювати у науковій або освітній установі України.

Подача заявки здійснюється на платформі ePUAP до 16 вересня 2022 року. При цьому не забудьте вказати викладача, який є вашим науковим керівником або проводить дослідження в аналогічній галузі.

Стипендію виплачуватимуть упродовж 6-12 міс. Її розмір становитиме 3,5 тис – 5 тис злотих/міс, що дорівнює 26,8 тис – 38,3 тис грн.

Отримати стипендію заявник зможе віддалено, знаходячись в Україні. При цьому термін перебування у рідній країні обмежений – менше половини загального періоду виплати (3 міс з шести, або 6 міс з дванадцяти).

Головна мета фонду – підтримати актуальні дослідницькі роботи.

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