У МЗС Польщі заявили, що ухилянти за кордоном не мають права отримувати соцвиплати, якщо вони ухиляються від військової служби в своїй країні.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв’ю The Guardian.

За його словами, Україна повинна сама вирішити та повідомити, що робити з військовозобов’язаними чоловіками, які перебувають за кордоном.

Ухилянти за кордоном мають бути обмежені в пільгах – заява Сікорського

“Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини”, – сказав Сікорський.

Глава МЗС Польщі вважаэ, що будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською, інакше ті, хто уникає призову, почнуть купувати пільги по всій Європі.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських військовозобов’язаних, які ухиляються від своїх зобов’язань перед Батьківщиною.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що рішення України призупинити видачу документів українцям призовного віку за кордоном не вплине на їхнє право залишитися в Німеччині. Водночас він закликав українців шукати роботу.

Литва також не планує повертати українських чоловіків на Батьківщину. Проте там можуть відмовити в наданні посвідок на постійне проживання, якщо вдасться встановити факт ухилення від служби.

Ще новини України: Видача паспортів за кордоном: хто з чоловіків може отримати документ – список