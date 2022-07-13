Що зміниться для громадян, які мають віддалену роботу у Польщі – зміни діятимуть вже з осені

У Польщі вирішили врегулювати засади дистанційної роботи. Вже з осені мають набути чинності відповідні положення до кодексу законів про працю. Які саме зміни почнуть діять вже із осені для громадян, які мають віддалену роботу у Польщі

Що саме зміниться для громадян, які мають у Польщі віддалену роботу, повідомила міністр сім’ї та соціальної політики Марлена Мальонг. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зокрема, буде впроваджено гнучкі форми робочого часу, що буде зручно для жінок, які, наприклад, сидять удома з маленькими дітьми.

Згідно із законопроектом, який ще має схвалити польський сейм, роботодавець не зможе відмовити в дистанційній роботі батькам, які виховують дитину до 4 років, опікунам, які доглядають людину з інвалідністю, а також вагітним жінкам.

Працювати можна буде у будь-якому місці, яке вибере для себе працівник. Умови дистанційної роботи прописуватимуться у договорі. У тому числі роботодавців зобов’яжуть розміщувати всі витрати на дистанційну роботу за вказаним працівником місцем. Це витрати, пов’язані з обслуговуванням та експлуатацією засобів праці, зокрема технічних пристроїв, а також витрати на електроенергію, телекомунікаційні послуги, тощо.

Після того, як депутати ухвалять положення про дистанційну роботу, законопроект мають обговорити в Сенаті, а потім відправити на підпис президенту.

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