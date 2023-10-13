ПриватБанк запустив нову послугу для українців в шести країнах Європи – подробиці

ПриватБанк запустив нову послугу для українських біженців. Клієнти зможуть отримати платіжні картки за допомогою поштової доставки у шести країнах Європи

У клієнтів з’явилася можливість перевипустити діючі пластикові картки, або відкрити нові цифрові картки на платформі Приват24 і отримати через Нову пошту пластикові в шести країнах Європи. У прес-службі ПриватБанку повідомили, що саме там зупинилася більшість українців.

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

ПриватБанк запустив нову послугу для українців в шести країнах Європи

Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко зазначив, що замовлення карток з доставкою за кордон вже відкрили у Приват24. Картки можна отримати через кур’єра або у відділеннях Nova Post на будь-яку адресу в Німеччині, Польщі, Чехії, Литві, Молдові та Румунії. Доставка карток клієнтам, які перебувають за кордоном, буде безкоштовною до кінця січня 2024 року.

Як відомо, ПриватБанк з початку повномасштабної війни продовжив термін дії всіх платіжних карток – ще на 24 місяці. Це дозволило клієнтам заощадити час на перевипуск і надалі користуватися картками для зняття готівки та оплати товарів та послуг. Для оплати в Інтернеті зручно використовувати Digital картку у “Приват24”.

У Приват24 виник збій

Напередодні у додатку ПриватБанку стався короткочасний збій. Клієнти було неможливо виконувати операції – система видавала їм помилку і просила повторити спробу пізніше. Проблему вже вдалося усунути.

Як повідомлялося, ПриватБанк вдвічі знизив тарифи для SWIFT-переказів. Тепер для закордонних та внутрішніх переказів діє єдиний тариф у розмірі 0,5% від суми. При цьому він не може бути більше 100 доларів і менше 5 гривень та за курсом Національного банку України.

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