Знижки на пальне: ПриватБанк запустив спеціальну акцію

Українці можуть отримати знижку на пальне на запраках WOG, якщо розрахуються банківською карткою ПриватБанку. Спеціальна акція діятиме до 31 серпня. Про це повідомляється на сайті компанії, передає НСН.

ПриватБанк запустив спеціальну акцію

До кінця жовтня власники карток ПриватБанку можуть розраховуватися на АЗС та економити до 1,5 гривні на кожному літрі палива.

Знижку можуть отимати клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку Visa від ПриватБанку (“Універсальна”/”Універсальна Gold” або преміальна), можуть стати учасниками акції.

Які умови треба виконати:

заправте авто на АЗС мережі WOG будь-яким пальним від 20 літрів до 125 літрів одним чеком;

назвіть свій номер телефону на касі або покажіть картку PRIDE;

оплатіть купівлю карткою Visa від ПриватБанку (“Універсальна”/”Універсальна Gold” або преміальна) зручним способом: на касі АЗС, через сервіс WOG PAY або термінал самообслуговування WOG PAY BOX.

Який розмір знижки на пальне:

1,5 грн – на кожен літр бензину і дизелю

1 грн – на газ

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