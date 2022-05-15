Кого з переселенців у Польщі можуть змусити повернути допомогу з відсотками

Українців, які отримали тимчасовий притулок у Польщі, можуть змусити повернути допомогу. Правило стосується не лише тих громадян, які повертаються до України, а й тих, хто має намір переїхати до іншої країни ЄС

Українці, які отримали тимчасовий притулок у Польщі, мають повідомити ZUS про те, що вирішили повернутись додому. Якщо вони покинуть територію Польщі, не повідомивши про це, їх можуть змусити повернути фінансову допомогу з відсотками. Про це розповіла представник ZUS Івона Ковальська-Матіс у виданні Wroclife. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

Видання нагадує, що українці в Польщі мають право скористатися соціальною допомогою нарівні з поляками. Це програма 500+ для дітей, соціальні виплати для дорослих, безкоштовна медицина та дитячий садок.

“Усі пільги буде зупинено, якщо українці повертаються додому. І місцева влада просить повідомляти про своє повернення до України. Якщо ж не зробити це офіційно – це може мати серйозні наслідки, аж до вимоги відшкодувати фінансову допомогу з відсотками”, – йдеться у повідомленні.

Регіональний представник ZUS Івона Ковальська-Матіс уточнила, що допомога виплачується українцям, які перебувають у Польщі та не виїжджають за межі країни більш ніж на 30 днів. Якщо ж українці збираються повертатися, то їм потрібно повідомити про це ZUS і офіційно відмовитися від отримання соціальних виплат та пільг.

Попереджаю, що ми маємо можливість перевірити, чи покинув цей чоловік нашу країну. Коли іноземець, який отримує у нас гроші, не повідомляє про виїзд із Польщі, йому доведеться повернути виділену фінансову допомогу із відсотками, – додала Ковальська-Матіс.

Вона зазначила, що ZSU має доступ до різних державних реєстрів та за необхідності ZSU може використати і реєстр громадян України, який веде Прикордонна служба.

Видання пише, що іноземці, які отримують польську грошову допомогу, перед від’їздом з Польщі, можуть повідомити про це через Платформу електронних послуг (PUE) Управління соціального страхування. Потрібно лише вибрати необхідну форму і заповнити її (POG).

“Це стосується не лише тих громадян, які повертаються до України, а й тих, хто має намір переїхати до іншої країни ЄС”, – уточнюється у повідомленні.

Допомога припиняють нараховувати з наступного місяця. Більш детально про те, як оформити відмову від соціальної допомоги та повідомити про свій виїзд із Польщі – можна за посиланням .

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