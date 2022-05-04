Як українцям отримати медичну допомогу у Польщі

Через військове вторгнення РФ в Україну багато українців були змушені їхати зі своїх будинків за кордон.Як отримати медичну допомогу у Польщі і на що розраховувати
Із країни за 2,5 місяці війни виїхало кілька мільйонів українців, у тому числі й у Польщу.
У МОЗ розповіли про те, як українці можуть отримати медичну допомогу в Польщі та які документи для цього потрібні, передає NNS
Документи для отримання медичної допомоги у Польщі
- закордонний паспорт громадянина України, в якому є відмітка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року
- якщо ви перетнули кордон без закордонного паспорта – документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами
Українці, які мають намір залишитись у Польщі на певний період, можуть отримати номер PESEL – аналог українського ідентифікаційного номера.
Номер PESEL надає доступ до послуг сфери охорони здоров’я на постійній основі, соціальної допомоги тощо.
Допомога у нічний час або у вихідні дні
У Польщі працює спеціальна телеплатформа першого контакту (ТПК) за номером 800 137 200. Цим номером українці можуть звернутися за медичною допомогою у нічний час або у вихідний день, коли державні лікарні закриті.
У ТПК громадяни України можуть отримати:
- медичну консультацію
- електронний рецепт
- електронний напрямок у поліклініку
- електронний напрямок до лікарні
- направлення на тест на коронавірус
ТПК працює цілодобово у будні та з 18:00 до 8:00 наступного дня у вихідні та святкові дні.
Безкоштовна медицина
Українці мають безкоштовний доступ до медичної допомоги, а саме:
- базової медичної допомоги – візити до сімейних лікарів, виклик швидкої
- спеціалізованої амбулаторної допомоги
- діагностичним дослідженням (за направленням лікаря)
- лікування у стаціонарі
- психіатричному лікуванню
- реабілітації (крім курортів)
- стоматологічним послугам
Знайти медичний заклад та отримати необхідну допомогу можна за телефоном 800190590.
Як працює медична система у Польщі |
Польська медична система схожа на українську. Тобто, у разі погіршення стану здоров’я пацієнт повинен звертатися до сімейного лікаря.
Українці можуть проконсультуватися та отримати медичну допомогу онкологів, гінекологів, психіатрів, стоматологів або лікарів, які лікують хвороби, що передаються статевим шляхом – без направлення сімейного лікаря та безкоштовно.
Знайти потрібний медичний заклад можна за телефоном 800190590 (безоплатно).
У разі потреби у невідкладній медичній допомозі пацієнт може викликати швидку медичну допомогу
- номер виклику швидкої допомоги – 999.
- універсальний номер для дзвінків у разі надзвичайних ситуацій, таких як ДТП чи пожежа – 112.
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