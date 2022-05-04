Як українцям отримати медичну допомогу у Польщі

Через військове вторгнення РФ в Україну багато українців були змушені їхати зі своїх будинків за кордон.Як отримати медичну допомогу у Польщі і на що розраховувати

Із країни за 2,5 місяці війни виїхало кілька мільйонів українців, у тому числі й у Польщу.

У МОЗ розповіли про те, як українці можуть отримати медичну допомогу в Польщі та які документи для цього потрібні, передає NNS

Документи для отримання медичної допомоги у Польщі

закордонний паспорт громадянина України, в якому є відмітка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року

якщо ви перетнули кордон без закордонного паспорта – документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами

Українці, які мають намір залишитись у Польщі на певний період, можуть отримати номер PESEL – аналог українського ідентифікаційного номера.

Номер PESEL надає доступ до послуг сфери охорони здоров’я на постійній основі, соціальної допомоги тощо.

Допомога у нічний час або у вихідні дні

У Польщі працює спеціальна телеплатформа першого контакту (ТПК) за номером 800 137 200. Цим номером українці можуть звернутися за медичною допомогою у нічний час або у вихідний день, коли державні лікарні закриті.

У ТПК громадяни України можуть отримати:

медичну консультацію

електронний рецепт

електронний напрямок у поліклініку

електронний напрямок до лікарні

направлення на тест на коронавірус

ТПК працює цілодобово у будні та з 18:00 до 8:00 наступного дня у вихідні та святкові дні.

Безкоштовна медицина

Українці мають безкоштовний доступ до медичної допомоги, а саме:

базової медичної допомоги – візити до сімейних лікарів, виклик швидкої

спеціалізованої амбулаторної допомоги

діагностичним дослідженням (за направленням лікаря)

лікування у стаціонарі

психіатричному лікуванню

реабілітації (крім курортів)

стоматологічним послугам

Знайти медичний заклад та отримати необхідну допомогу можна за телефоном 800190590.

Як працює медична система у Польщі |

Польська медична система схожа на українську. Тобто, у разі погіршення стану здоров’я пацієнт повинен звертатися до сімейного лікаря.

Українці можуть проконсультуватися та отримати медичну допомогу онкологів, гінекологів, психіатрів, стоматологів або лікарів, які лікують хвороби, що передаються статевим шляхом – без направлення сімейного лікаря та безкоштовно.

Знайти потрібний медичний заклад можна за телефоном 800190590 (безоплатно).

У разі потреби у невідкладній медичній допомозі пацієнт може викликати швидку медичну допомогу

номер виклику швидкої допомоги – 999.

універсальний номер для дзвінків у разі надзвичайних ситуацій, таких як ДТП чи пожежа – 112.

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