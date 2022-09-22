Як зареєструвати дитину, яка народилася за кордоном – Мін’юст

В Міністерстві юстиції України повідомили, як зареєструвати дитину, яка народилася за кордоном

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UNN

«Державну реєстрацію актів цивільного стану, у тому числі народження фізичної особи та визначення її походження, відносно громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва або консульські установи України. Реєстрація проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків», – йдеться у повідомленні.

Документи, які видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації , якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.

«Враховуючи наведені положення законодавства, проведення відділом державної реєстрації актів цивільного стану України державної реєстрації малюка можливе, якщо реєстрація народження дитини, народженої в іншій державі, не була проведена компетентним органом такої держави або дипломатичним представництвом чи консульською установою України», – резюмували в відомстві.

В Міністерстві юстиції розповіли, як оформити українське свідоцтво про народження малюка на тимчасово непідконтрольній території Україні.

Як оформити українське громадянство дитині, народженій за кордоном