Як оформити українське громадянство дитині, народженій за кордоном

Українки, які під час війни народили дитину за кордоном, можуть оформити їй українське громадянство одразу після отримання іноземного свідоцтва про народження.

Про це NNS дізнався з повідомлення visitukraine.today.

Для отримання довідки про набуття новонародженим громадянства України необхідно звернутись в консульський відділ посольства або консульство України закордоном.

Варто зазначити, що надати документи необхідно до дипустанови того консульського округу, де народилась дитина.

Перелік документів (оригінал та копія):

свідоцтво про народження;

офіційний переклад свідоцтва про народження українською;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон того з батьків, хто буде подавати заяву;

заява.

Для проведення процедури набуття українського громадянства не потрібно реєструватись в електронній черзі. Також присутність другого з батьків і дитини не є обов’язковою.

Зазначається, що консульський збір за надання послуги не стягується.

Варто зазначити, що довідка про набуття новонародженим громадянства України не може бути видана двічі, тому на першому етапі консульство перевіряє інформацію про неотримання даного документу попередньо. Дана процедура займає 5-ть робочих днів.

На наступному етапі проводиться перевірка наданих документів та приймається рішення. В разі відмови заявник отримає листа не пізніше, ніж через три тижні після прийняття даного рішення. У разі позитивного рішення новонародженого реєструють громадянином України та видають батькам відповідну довідку.

Наступним етапом для батьків стане отримання для дитини проїзного документу для виїзду за кордон. Цим документом може бути: паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або посвідчення особи на повернення в Україну.