Українці можуть поповнити картку Монобанк за кордоном. Як це зробити повідомили у банку

Українці, які перебувають за кордоном, можуть покласти гроші на свою картку Монобанку

Як це зробити – розповідає пресслужбу банку, передає НСН.

Як поповнити картку Монобанку за кордоном

Щоб поповнити картку Монобанку за кордоном ви можете звернутись у місцеву банківську установу і надати оператору наступні дані:

номер банківського рахунку;

назву банку одержувача;

код SWIFT банку-кореспондента;

паспортні дані одержувача;

код у системі.

Як поповнити картку Монобанк за кордоном – інструкція

Як поповнити картку в Україні

В Україні картку Монобанку можна поповнити багатьма способами.

Через касу

Монобанк – це онлайн-банк, який не має фізичних відділень. У зв’язку з цим, поповнення картки здійснюється через каси інших фінансових установ. Без комісії це можна зробити у наступних банках:

Універсал Банк

Мегабанк;

ОТП;

Південний;

Укргазбанк;

Укрсиббанк;

А-Банк;

Марфін (він же МТБ);

Укрексімбанк та інші.

У Приватбанку з поповнювача знімається комісія.

Через інтернет-банкінг

Картку Монобанку можна поповнити за допомогою грошового онлайн-переказу. Для цього потрібно знати номер картки або рахунку отримувача. Для здійснення цієї операції достатньо мати застосунок банку.

Однак, деякі банки можуть нараховувати комісію за поповнення картки Моно.

Через термінал або банкомат

Для поповнення картки Монобанку в такий спосіб необхідно знати номер телефону або номер картки отримувача. У терміналах City24 і EasyPay це можна зробити з комісією 0% (тобто, без комісії).

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