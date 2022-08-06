Біженцям, що переїхали за кордон, переглянуть соцвиплати в Україні: хто отримуватиме допомогу

Українські громадяни, які переїхали за кордон під час війни, продовжують отримувати соцвиплати в Україні. У Міністерстві соціальної політики планують переглянути доцільність соціальних виплат біженцям, що виїхали за кордон та отримують там матеріальну допомогу, тим самим не позбавляючись виплат на батьківщині

Нова очільниця міністерства Оксана Жолнович висловилася стосовно доцільності виплат однакової соціальної допомоги тим людям, які залишилися в Україні та тим, які виїхали за кордон та отримують допомогу від урядів інших країн. За її словами, це питання вимагає законодавчого регулювання.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“У нас не виписано такої схеми, як тимчасове переміщення за кордон. З іншого боку, це чутливе питання, тому що ми повинні дивитися, що держава, в яку перемістилася людина, їй дає”, – сказала Жолнович в інтерв’ю “Інтерфакс Україна”.

Завданням Мінсоцполітики, за словами Жолнович, є проконтролювати отримувачів соціальних виплат та залишити допомогу тим, хто цього реально потребує. Держава не перестане сплачувати кошти особам з інвалідністю та ще ряду громадян, адже не всі з них змогли підтвердити свій статус за кордоном.

Міністр не виключає можливість подвійних виплат, але це питання потрібно врегулювати з урядами іншим держав, де нині перебувають українські біженці.

“Можливо об’єднувати цю допомогу або, якщо в країні перебування виплата досить значна, тоді думати чи варто платити ту незначну допомогу від України. Я не можу сказати, що у нас є вже готові рішення щодо цього, тому що, можливо, навіть буде краще пошукати ці гроші, щоб не створювати негатив, також дуже важливо демонструвати людям, що Україна від них не відмовилася, тому що ми маємо підтримувати зв’язок із нашими громадянами”, – додала голова Мінсоцполітики.

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