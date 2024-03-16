Уранці 16 березня Бєлгород потрапив під обстріл, після роботи ППО почалися пожежі, ДТП, пошкоджено будівлі та автомобілі. Влада також повідомила про двох загиблих росіян

Про повідомили губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, Міноборони РФ, “Медуза“, Baza, передає НСН.

Вранці 16 березня губернатор В’ячеслав Гладков повідомив, що в Бєлгороді запущено сирену ракетної небезпеки. Сигнал тривав близько 20 хвилин.

16 березня Бєлгород потрапив під обстріл – почалися пожежі, пошкоджено будівлі та авто (відео)

Російське Міноборони заявило, що засоби ППО збили над містом нібито вісім снарядів РСЗВ RM-70 “Вампір” і два безпілотники.

Пізніше влада заявила, що начебто є двоє загиблих і троє постраждалих.

У соцмережах з’явилися фото і відео наслідків обстрілу. Пошкоджено житлові будинки та щонайменше 15 автомобілів.

Ще новини України і світу: Ранок у Бєлгороді розпочався не з кави, а на НПЗ у Калузькій області завітали дрони (відео)