«Знищення літаків Іл-76 у Пскові – це потужний удар по логістиці ворога» – ГУР

Знищення літаків Іл-76 у Пскові – це потужний удар по логістиці ворога. Так вважають у Головному управлінні розвідки МО України, передає НСН. Подію прокоментував представник розвідки Андрій Юсов.

Російські окупанти використовували транспортну авіацію, частина літаків якої були розташовані в Пскові, в логістичних цілях, – сказав Андрій Юсов у коментарі “Еспресо” 31 серпня.

За його словами, найчастіше за допомогою знищених літаків Іл-76 противник перекидав особовий склад на фронт, а також поповнював запаси озброєння. Тепер їхні можливості колосально зменшилися.

За нашою інформацією, чотири транспортні літаки, які знищені в Пскові, не підлягають відновленню і ремонту. Два літаки отримали пошкодження, які напевно можна буде усунути, — заявив Андрій Юсов.

Він підкреслив, що перекидання особового складу, засобів і озброєння на транспортній авіації відбувається регулярно. Це один із методів логістики противника.

Відповідно, як заявив представник ГУР, це стає законною цiллю.

Усе, що стосується ворожої логістики, зокрема транспортної авіації, має бути нейтралізоване, ліквідоване, знешкоджене, поки загарбники не заберуться з нашої української землі, — підсумував Андрій Юсов

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня було завдано потужного удару дронами по аеродрому у російському Пскові. Там виникла сильна пожежа, лунали вибухи. Згодом стало відомо про знищені літаки.

Колишній керівник Головного управління військової розвідки Фінляндії Пекка Товері заявив, що напад безпілотних літальних апаратів на аеродром у Пскові був найбільш успішною операцією за весь період ведення конфлікту.

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