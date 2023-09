«Погана зачіска, погана майка»: фінське телебачення показало, як путін відпочивав у 90-х (відео)

Фінське телебачення показало, як путін відпочивав у 90-х. Унікальні кадри оприлюднила Nexta, передає НСН. Дивитися на майбутнього диктатора бридко.

Суспільний мовник Фінляндії Yle показав кілька аматорських відео з нинішнім керівником російської федерації Володимиром Путіним, коли той відпочивав у їхній країні з Анатолієм Собчаком.

На оприлюднених кадрах можна побачити Путіна, Собчака та їхні родини.

Анатолій Чубайс тоді був першим демократично обраним мером Санкт-Петербурга (Ленінграда), а Володимир Путін очолював міський Комітет із зовнішніх зв’язків й відповідав за іноземні інвестиції та експорт-імпорт через петербурзькі порти.

Як зазначається, відео знято одним із російських знайомих присутніх на родику, ім’я якого не називається.

Дата зйомки – травневі свята на початку 90-х років.

На відео Путін з Собчаком грають у настільний теніс, рибалять та обідають на віллі у Фінляндії. Поруч з ними знаходяться охоронці, дружини та інші близькі. Також є кадри, як Путін кидає дротики з охоронцями.

Путін виглядає неохайно: на ньому зім’ятий спортивний костюм Adidas, волосся не розчесане.

“Таким був Путін до того, як розбагатів: погана вітрівка, погана зачіска, погана майка”, – цитує Yle експерта з Росії, журналіста The Guardian Люка Ґардінга, який проаналізував це відео

В об’єктив камери, як звертає увагу Yle, Путін інколи дивиться крадькома, ховаючи то погляд, то обличчя.

Відео, за даними Yle, було знято на представницькій віллі компанії Thomesto Group, яка імпортувала необроблену деревину з Росії. Компанія запрошувала Путіна й Собчака на острів Торсе, що на південному узбережжі Фінляндії.

При цьому особливу увагу фінських журналістів привертає епізод зі споживанням гостями м’ясної страви. Путін жартома пропонує показати ці кадри на російському ТБ, щоб глядачі побачили, як харчується Собчак. Росіяни у ті роки, дійсно, мали складнощі з продуктами.

— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2023