Експосол США в Росії Майкл Макфол назвав кремлівського диктатора боягузом і розповів, чого найбільше боїться Путін

Надзвичайний і повноважний посол США в Росії з 2011 по 2014 рік Майкл Макфол назвав кремлівського диктатора Володимира Путіна боягузом. Він заявив, що російський лідер найбільше боїться втратити тимчасово окупований Крим.

Таку думку Макфол висловив в інтерв’ю телеканалу Еспресо.TV, передає НСН.

За його словами, на Заході існує припущення, що Путіна не можна заганяти в кут, бо йому потрібен простір.

“Дехто каже, що йому потрібна українська земля, щоб закінчити війну. Я абсолютно з цим не погоджуюся”, – сказав він.

Чого найбільше боїться Путін – розповів експосол США в росії Майкл Макфол

Проте, як наголосив експосол, Путін не такий уже й відчайдушний, як про нього думають.

“Він (Путін – ред.) боїться перенесення війни в Крим, у вашу країну, а не його. Ось чого він боїться найбільше, тому що це підірвало б у Росії легітимність його війни”, – вважає Макфол.

На думку дипломата, нездатність Путіна утримати Крим стала б “загрозливим наслідком для його режиму”.

Макфол наголосив, що візит міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на саміт БРІКС замість Путіна свідчить про страх останнього постати перед Міжнародним кримінальним судом у разі арешту.

“Ми не бачимо сміливця, який кидає виклик Заходу, бачимо боягуза, який боїться Заходу. До нас має дійти, що Путіна боятися не варто і що можна сміливо кидати йому виклик і зрештою проганяти його”, – зазначив посол.

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