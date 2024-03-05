Дрони атакували Курську і Бєлгородську області: загорілися нафтобаза і вокзал

Дрони атакували Курську область цієї ночі. А на Бєлгородщині палає нафтобаза – вірогідно, теж внаслідок удару БПЛА. Про чергову «бавовну» на росії повідомляють місцева влада, МО країни-агресорки і Телеграм-канали, які публікують фото та відео, передає НСН.

Дрони атакували Курську область

Уночі 5 березня українські хтось обстріляв залізничну станцію Глушкове, що розташована в Курській області рф, неподалік від кордону з Україною. Про це заявив губернатор Роман Старовойт, звинувативши, звісно, українських військових.

Він повідомив, що загалом нарахували 9 “прильотів”. Постраждалих, як стверджує губернатор, немає.

Проте у результаті обстрілу сталася пожежа, загоряння вже загасили. Також пошкоджені лінії електропередач.

Без електропостачання залишилися станція Глушкове та село Кульбаки. Губернатор запевняє, що аварійні бригади розпочнуть відновлення, “як тільки буде безпечно”.

На Бєлгородщині палає нафтобаза

Тим часом міноборони рф заявило про нібито збиття 3 українських безпілотників над Бєлгородською областю. Про атаку Курської області там не згадали. Також не згадали про наслідки удару по Бєлгородщині.

Але є повідомлення російських ЗМІ, які кажуть про удар по Губкінській нафтобазі у Бєлгородській області.

Після прильотів на об’єкті почалася пожежа.

Губкінська нафтобаза атакована БПЛА в селі Довге в Бєлгородській області. На території підприємства почалася пожежа, – повідомляє одне з російських видань із посиланням на джерела

Підтвердили факт вибуху та пожежу й представники місцевої влади.

Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об’єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Всі обставини того, що сталося, встановлюються – заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков

Пожежу, яка спалахнула на об’єкті, російські паблики характеризують як “дуже потужну”.

На Губкінській нафтобазі горять два резервуари. Востаннє об’єкт атакували 15 лютого. Серйозних пошкоджень тоді не було” – зазначає один із російських Телеграм-каналів

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