Джо Байден заявив, що виходить із президентських перегонів. Відповідну заяву, підписану 21 липня, він оприлюднив на офіційній сторінці у мережі Х .

Лідер Сполучених Штатів сказав, що, незважаючи на таке рішення, залишиться президентом до кінця свого терміну.

Також президент США сказав, що вірить у те, що його рішення ‘в інтересах партії та країни’. Байден планує звернутися до нації цього тижня.

Байден заявив, що виходить із президентських перегонів: заява

Тепер Демократична партія має обрати іншого кандидата для участі у виборах у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден захворів на коронавірус

А перед цим президент США заявив, що вийде з перегонів, якщо серйозно захворіє.

Чому взагалі виникли розмови про зняття кандидатури?

В ніч проти 28 червня відбулися дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом, і, на думку багатьох виборців, виявилися провальними для чинного президента.

Після цього прихильники діючого припустили, що йому доведеться знятись з виборів. Зростала кількість демократів, які закликали Байдена відмовитися від участі у виборах.

Водночас у штабі президента наголошували, що він не виходить із перегонів. Сам лідер нації також казав, що має намір перемогти.

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