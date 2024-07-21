Джо Байден заявив, що виходить із президентських перегонів. Відповідну заяву, підписану 21 липня, він оприлюднив на офіційній сторінці у мережі Х.
Лідер Сполучених Штатів сказав, що, незважаючи на таке рішення, залишиться президентом до кінця свого терміну.
Також президент США сказав, що вірить у те, що його рішення ‘в інтересах партії та країни’. Байден планує звернутися до нації цього тижня.
Байден заявив, що виходить із президентських перегонів: заява
Тепер Демократична партія має обрати іншого кандидата для участі у виборах у листопаді 2024 року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден захворів на коронавірус
А перед цим президент США заявив, що вийде з перегонів, якщо серйозно захворіє.
Чому взагалі виникли розмови про зняття кандидатури?
В ніч проти 28 червня відбулися дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом, і, на думку багатьох виборців, виявилися провальними для чинного президента.
Після цього прихильники діючого припустили, що йому доведеться знятись з виборів. Зростала кількість демократів, які закликали Байдена відмовитися від участі у виборах.
Водночас у штабі президента наголошували, що він не виходить із перегонів. Сам лідер нації також казав, що має намір перемогти.
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