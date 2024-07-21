Закінчення війни в Україні: Джонсон розповів про план Трампа

Про це Джонсон написав у своїй колонці для видання Daily Mail, передають «Новини України – НСН».

За словами Джонсона, у Трампа буде величезний шанс не тільки виправити помилки попередника, але й повести світ уперед. Він каже, що мирний план Трампа має “покласти край війні на правильних умовах для України і Заходу”.

Я вірю, що Трамп може покласти війні край — на правильних умовах для України і Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання. Але це те, що він може зробити, – зазначив Джонсон

Джонсон заявив, що першочерговим завдання є “зміцнення руки Заходу і зміцнення України”. На його думку, Дональд Трамп, у разі обрання на новий президентський строк, міг би просто зробити те, що для нього природно, а саме припинити бюрократичну тяганину і зволікання; дати українцям необхідні дозволи; а потім, коли Путін знову буде відкинутий назад, він міг би запропонувати угоду.

Джонсон вважає, що російський диктатор буде змушений відступити принаймні до тих кордонів, які були фактичні на момент повномасштабного вторгнення 2022 року. Після цього решта України повинна бути визнана вільною та такою, що має право приєднатися до ЄС і НАТО.

Він заявив, що Україна наразі має мільйон людей зі зброєю, які вже добре навчились користуватись технікою НАТО і являють собою найефективнішу силу проти Росії. Коли війна закінчиться, немає жодної причини, “чому б українським військам не замінити частину з 70 000 американських військових, які все ще перебувають в Європі”.

Джонсон заявив, що це дозволить Трампу заощадити гроші, повернути своїх військових додому, а європейців підштовхнути до того, щоб вони виділяли більше коштів на власну оборону.

Закінчення війни в Україні: умови для Києва

Британській політик також висловив впевненість, що диктатор Путін може заявити, що “спеціальна військова операція” – тобто вторгнення – була успішною, і що він денацифікував Україну. Для російськомовних можуть бути передбачені особливі заходи захисту.

Отже, в обмін на мир офіційному Києву слід буде погодитися на таке:

замість кордонів 1991 року, до яких прагне вийти Україна, слід зупинитися на лінії розмежування станом на 22 лютого 2024 року,

впроваджуються “спеціальні засоби захисту для носіїв російської мови”.

Перш за все, з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним — повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО. Але є лише один спосіб досягти такого результату — через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою, – зазначив Джонсон

Він зауважив, що це означає підтримку українців до кінця.

Якби Трамп був у Білому домі, я не думаю, що Путін був би настільки безрозсудним і злочинним, щоб вторгнутися до України. Ніколи не забувайте, що саме Трамп, а не Обама чи Байден, надав українцям протитанкові ракетні комплекси Javelin, які мали вирішальне значення в битві за Київ у 2022 році. Трамп вже має досвід рішучого військового втручання в інтересах української демократії, – написав колишній британський премʼєр

Джонсон заявив, що у Трампа буде величезний шанс, якщо він збереться на пост президента США, не тільки виправити помилки попередника, але й повести світ уперед.

Дональд Трамп усвідомлює ризик: поразка України може мати величезні довгострокові наслідки для Америки та світу. З іншого боку, перемога України — за умови правильного використання — може прокласти шлях, як це не парадоксально, до нових і набагато кращих відносин з Росією. Це було б великою перемогою для Америки і для всього світу, – заявив Джонсон

Ще новини України: Суспільний договір вічної війни потрібен Україні – голова Українського інституту національної пам’яті